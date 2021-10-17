اندلاع حريق وسط كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع بمحل لبيع الملابس ومخزن في شارع جعفر الصادق وسط كربلاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، تمكنت من اخماد حريق اندلع قبل قليل بمحل لبيع الملابس ومخزن داخل بناية مكونة من طابقين في سوق جعفر الصادق بمركز المحافظة".

واضاف البيان، ان "المفارز في مركز باب بغداد بإسناد من مركزي كربلاء والحر تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات والأبنية المجاورة وبدون أي أضرار بشرية".