الصحة تؤكد وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في مقطع صوتي وزعه على وسائل الاعلام إن "التعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمَّت المباشرة بتطبيقها".

وأشار، إلى "وجوب إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من بينها الجامعات والمعاهد بالنسبة للطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية في عموم العراق"، مبيناً، أن "فحص الـPCR يمكن أن يكون بديلاً لبطاقة اللقاح من أجل ثبوت عدم إصابة الشخص بفايروس كورونا".

وأكد البدر "ضرورة التشديد على هذه الإجراءات من خلال وسائل الإعلام"، مؤكداً، أن "اللقاحات متوفرة من مناشئ عالمية وتقدم وقاية من كورونا بالإضافة الى الاجراءات الصحية الاخرى".