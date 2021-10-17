سلسلة قرارات جديدة من التربية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت بالاجماع على إضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية ( من الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي ) "الدور الثاني" انسجاما مع الازمة الصحية العالمية، على ان تضع المديرية العامة للتقويم والامتحانات آلية تنفيذ القرار".كما صوتت الهيئة، وفق البيان، على "قرار انتقال تلاميذ المراحل (الأربعة الأولى) من الدراسة الابتدائية الى المرحلة التي تليها، وذلك تشجيعاً لاستمرار الاطفال في البيئة التعليمية وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".وأشار البيان إلى أن هيئة الرأي صوتت كذلك على "شمول الطلبة المصابين بمرض السرطان بالتقديم على (الانتساب)، وذلك بعد تقديمهم التقارير الصحية الخاصة بهذه الاصابة والسماح لهم من اداء الامتحانات فقط في نهاية السنة من (100)".