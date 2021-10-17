ضبط حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة، علاء الدين القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأشار القيسي إلى، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (دراجات نارية) ممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب"، مؤكداً "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".