بغداد.. زخم مروري في ساحة عدن (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بحدوث زخم مروري بسبب تظاهرات، في ساحة عدن ببغداد.





وأضاف، أن "ذلك جاء بسبب اندلاع تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ساحة عدن في العاصمة بغداد شهدت زخماً مرورياً".وأضاف، أن "ذلك جاء بسبب اندلاع تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة".