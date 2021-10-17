نقيب الصحفيين يتسلم نسخة من تقرير الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات

وقالت النقابة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللامي وذلك خلال استقباله للمسؤول الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوربي الان شابو، تسلم نسخة من تقرير البعثة والخاص بمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية".وأكد اللامي، خلال اللقاء، أن "نقابة الصحفيين العراقيين لعبت دورا بارزا في تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين يوم الاقتراع حيث تواجدت وسائل الإعلام في العديد من مراكز الاقتراع لتغطية سير الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى "التنسيق العالي بين النقابة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي أدى إلى انسيابية التغطية الإعلامية".من جانبه، أشاد المسؤول الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوربي "بالدور البارز والجهد المتميز لنقابة الصحفيين العراقيين في التغطية الإعلامية وتسهيل عمل الصحفيين والكوادر الإعلامية في يوم الاقتراع".وكان المسؤول الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوربي قد زار نقابة الصحفيين العراقيين قبيل الانتخابات واطلع على إجراءات النقابة والتهيئة وحملات التوعية التي قامت بها النقابة وفروعها في المحافظات لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.