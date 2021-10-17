النقل توضح بشأن تغيير العناوين الوظيفية لمنتسبيها

وقال مدير عام الدائرة الادارية و المالية في الوزارة، أحمد خلف بنيان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناقلت وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بعض المناشدات الخاصة بتغيير العناوين الوظيفية لمنتسبي وزارة النقل وتشكيلاتها".وأضاف بنيان، "قد وجّه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بتشكيل لجنة خاصة للغرض المذكور و حرصاً منّا على ترسيخ مبدأ الشفافية في عملنا بما يخدم موظفينا، وكذلك من باب انفتاحنا على وسائل الإعلام و ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي خدمة للصالح العام الذي نعمل عليه مع المخلصين من ابناء وطننا الغيارى نودّ أن نبين الآتي :- تم تشكيل لجنة تغيير العناوين الوظيفية برأستنا بموجب الأمر الوزاري ذي العدد ٩٥٦٠/١٨١٢ في ٢٠٢١/٣/٤ ، وقد أنجزت هذه اللجنة قرابة مائتي (٢٠٠) محضر و كل من هذه المحاضر يتضمن عدداً من أسماء الموظفين المشمولين، حيث بلغ عددهم للفترة من ٢٠٢١/٣/٤ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١٧ الفان و سبعة و ثمانون موظفا من مركز الوزارة وتشكيلاتها".