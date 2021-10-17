لجنة المفسوخة عقودهم بالحشد تصدر قراراً يخص الجرحى والشهداء

اصدرت لجنة إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، الأحد، قراراً يخص الجرحى وذوي الشهداء.



وقالت اللجنة العليا في بيان، إن "اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم تقرر المباشرة بملف الجرحى وذوي الشهداء من الدرجة الاولى"، مؤكدة أنها "باشرت مهامها للوقوف على ابرز النتائج التي تحققت خلال الايام الماضية".

وأعلنت اللجنة وفقاً للبيان أن "العدد الاجمالي للذين قدموا على الاستمارة الالكترونية بعد انتهاء المدة المقررة بلغ ١٤٢ الفاً و٥٨٩ استمارة، وبعد اكمال عملية الفرز الاولى انجزت اللجنة ٥٩ الفاً و٢٤٨ استمارة مطابقة للشروط الادارية والمالية في حين بلغت عدد الاستمارات التي لم تستوف الشروط الاولية ٧٨ الفاً و٤٩٤ استمارة وعدد الاستمارات غير الصالحة ٤ الاف و٨١١ استمارة .



وأضافت "بلغ عدد الجرحى الذين قدموا للعودة ٦ الاف ١٤١ جريحا، حيث قررت اللجنة شمول الجرحى الذين انجزت معاملاتهم بالكامل وتطابقت بياناتهم مع البيانات الادارية والطبية في حين سيتم مقابلة من لم يتم مطابقة اوراقه الصحية الثبوتية، كما قررت شمول ٤٤٨ من ذوي الشهداء من الدرجة الاولى".