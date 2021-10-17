توجيه حكومي يخص دخول الجماهير الى الملاعب

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، وزارة الصحة ببيان إمكانية دخول نسبة من الجماهير الى الملاعب.



وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه ببيان رأي وزارة الصحة بشأن دخول نسبة من الجماهير إلى الملاعب أثناء الفعاليات الرياضية".

وأضافت أن "التوجيه حدد أن تكون نسبة الجماهير (35%) من السعة الكلية للملاعب، ضمن فعاليات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2021/2022، والفعاليات الكروية الأخرى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية من جائحة فايروس كورونا"، مشيرة الى أن "التّوجيه جاء بناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة عرضا طارئا أثناء اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين".