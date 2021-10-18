الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل لهذه الفئة

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، إطلاق قرض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين.

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إطلاق قروض بقيمة ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل، وبضمانة الماستر كارد".