تصنيف QS العالمي يسجل تقدما تنافسيا للجامعات العراقية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الموقع الرسمي للتصنيف العالمي QS سجل زيادة 6 جامعات عن نسخة العام الماضي، بحيث تصدرتها جامعة بغداد بالمركز 26 من أصل181 جامعة عربية خاضت التنافس وفق معايير السمعة الاكاديمية ونسبة اعضاء الهيئة التدريسية قياسا بعدد الطلاب، بالاضافة الى شبكة البحث العلمي الدولية والتأثير الالكتروني، ونسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه".وأضاف البيان، إن "عدداً من الجامعات التي تنافس للمرة الاولى في التصنيف العالمي ظهرت في النسخة، وهي جامعة الفرات الاوسط التقنية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ونينوى والفلوجة، فيما برزت جامعة الكتاب الاهلية لاول مرة".