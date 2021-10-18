التربية توضح بشأن قرار عبور تلاميذ المراحل الأربعة الأولى

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث لوكالة السومرية نيوز، إن "وزارة التربية قررت اعتماد نظام عدم الرسوب في المراحل الأربعة الأولى من الدراسة الابتدائية والانتقال إلى المرحلة التي تليها، تماشياً مع النظام المعمول به في أغلب الدول العالمية؛ لغرض تشجيع التلاميذ على الاستمرار في الدراسة".وأضاف، أن "رسوب التلاميذ في هذه المراحل، سوف يتسبب بانكسار الروح المعنوي لهم، لاسيما مع رؤيتهم لزملائهم وهم في مراحل متقدمة، ما يدفعهم إلى التسرب من المدارس، والتقاعس عن أداء الواجبات المدرسية".وأشار إلى أن "الكوادر التدريسية تتولى مسؤولية إكمال المواد والمناهج الدراسية، ودعم التلاميذ".وأوضح فاروق، أن "جعل الدوام أربعة أيام في الأسبوع سيعطي فسحة أكبر لتعلم التلاميذ والطلبة"، مشدداً على ضرورة "التكاتف لدعم العملية التربوية والتعليمية في العراق".ويوم أمس، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، على عدة قرارات كان من بينها "التصويت على قرار انتقال تلاميذ المراحل (الأربعة الأولى) من الدراسة الابتدائية الى المرحلة التي تليها، وذلك تشجيعاً لاستمرار الاطفال في البيئة التعليمية وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".