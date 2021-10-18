توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات

اصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، توضيحاً جديداً بشأن اللوحات المرورية، مؤكدة أنه تم تأمين مليون لوحة وتم توزيعها بين مجمعات التسجيل وقد نفدت جميعها.

وقالت المرور في التوضيح، "نود ان نوضح بأن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي ومنذ تسنمه المنصب قام بتأمين مليون لوحة مرورية تم توزيعها على مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات وقد نفدت جميعها كون مجمعاتنا المرورية باشرت بطباعة لوحات التسجيل لجميع المركبات التي كانت لاتحمل لوحات سابقاً بالاضافة الى الاعداد الهائلة من المركبات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة".

وأضافت أن "مدير المرور العام متابع لهذا الموضوع مع الجهات العليا لغرض تأمين جميع اللوحات وتوفيرها"، مشيرة الى أنه "ستصلنا قريباً كمية من اللوحات الكافية وسيتم طباعتها ودعوتكم لاستلام لوحات مركباتكم".