القبض على اب قتل ابنه نتيجة خلافات عائلية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على اب قتل ابنه نتيجة خلافات عائلية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من القبض على اب قام بقتل ابنه نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد".