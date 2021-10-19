تقديراً لظروفه الصحية.. التربية تستجيب لمناشدة الطالب رضا محمد سلمان من البصرة

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للتقويم والامتحانات برفع الحجب عن درجة الطالب (رضا محمد سلمان) في الصف السادس/ الفرع التطبيقي ضمن تربية محافظة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الوزير اطلع على مناشدة الطالب رضا بنظرة أبوية، وأصدر توجيهاً عاجلاً برفع الحجب عن نتيجته"، مؤكداً اهتمام الوزارة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات التي تواجه حركة تقدمهم العلمي".

كما وأعربت عائلة الطالب عن عميق شكرها وتقديرها لوزير التربية على اهتمامه الذي عبر عن حمله لرسالتي العلم والحق والإنسانية على حدٍ سواء.