رغم اقتصار صلاحياته.. وزير الصناعة يجري تغييرات كبيرة في عدة مناصب

رغم اقتصار صلاحياته الوزارية على امور محددة ليس من بينها احداث اي تغيير في اي مفصل من مفاصل الوزارة، اجرى وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، تغييرات كبيرة في عدة مناصب مهم

حيث اظهرت وثيقة صادرة منه انه انهى تكليف "خلف عكار عبود" معاون مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود (وكالة) من مهام تسيير اعمال مدير عام الشركة بعد انتهاء صلاحيته في التكليف.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزير والتي اطلعت عليها السومرية نيوز، فانه كلف "كاظم محمد جابر" (معاون مدير عام) بمهام تسيير اعمال الشركة المذكورة بدلا من "خلف عكار عبود" ويخول الصلاحيات المالية والادارية المقررة لوظيفة المدير العام.

وفي وقت سابق قال مستشار وزارة الصناعة لشؤون التنمية، قيصر احمد الهاشمي ان "سياسة التوظيف لأغراض انتخابية، كبلت وزارة الصناعة بموارد بشرية كبيرة جداً حيث هناك ما يقارب 100 الف موظف في الوزارة رغم ان الحاجة الفعلية هي 20 الف موظف فقط".

وبين، أن "شركات وزارة الصناعة أصبحت خاسرة جميعها، لأن أي مشروع صناعي يربح على سبيل المثال 25% مكبل بـ 75% رواتب لموظفين لا يحتاجهم بالإضافة الى العقود والاجور اليومية".