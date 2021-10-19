التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوائم القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ضمت 6327 طالبا ضمن تعديل الترشيح، فيما تم قبول 701 من خريجي السنة الدراسية السابقة وتضمنت قوائم تعديل الترشيح لـ(ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) قبول 210 طلاب، فيما ضمت قوائم تعديل الترشيح لـ(ذوي شهداء الحشد الشعبي) 9 طلاب وبلغ عدد الطلبة ضمن قناة تعديل الترشيح لـ(ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) 37 طالبا".وبينت، أن "قوائم الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة لذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية تضمنت 58 طالبا، وتم قبول 4 طلاب من ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".وفي هذا السياق، أكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، أن "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".