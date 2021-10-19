بالصور.. سرادق الاعتصام تنصب أمام بوابة الجسر المعلق

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "جماهير كتل وأحزاب سياسية، قامت بنصب سرادق الاعتصام أمام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، بقيام "محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، بنصب الخيم استعدادا للاعتصام، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد".وشهدت مناطق متفرقة من البلاد، منذ أول أمس، قيام جمهور بعض الكتل والأحزاب السياسية، بتظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الاول2021.ادناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم: