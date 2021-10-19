الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين من مخيم "اكدة"

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، احمد رحيم حسن، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والسفارة العراقية في تركيا و وزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت اعادة (64) مواطنا عراقيا عائدا من مخيم اكدة الى مناطقهم الاصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين".وأضاف رحيم، أنه "تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد"، مشيرا الى ان "الوزارة مستمرة باعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن".