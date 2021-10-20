ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية لمنفذ الشيب الحدودي تسبب بهدر المال العام

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تستمر كواردنا في ممارسة دورها الرقابي ومن خلال التدقيق والمتابعة لعمل موظفي الوحدة الضريبية في منفذ الشيب الحدودي ثبت قيامهم بالتلاعب في الرسوم الضريبية لمادة السيراميك مما سبب هدرا بالمال العام".واضافت، انه "تم ضبط وصولات عدد ٥ من قبل كوادرنا بالمنفذ ثبت التلاعب في المبالغ الحقيقية التي من المفترض جبايتها من قبل موظفي الوحدة الضريبية على إثر ذلك تم التنسيق مع القضاء وتحقيقات النزاهة في محافظة ميسان وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص تم اعتقال الموظفين لإجراء التحقيق معهم اصوليا ومحاسبتهم حسب القانون".واشارت الهيأة الى، ان "هذه الإجراءات تأتي من قبل هيأه المنافذ لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة ومتابعة منع أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس وستكون هنالك عمليات تدقيق اخرى لباقي المنافذ الحدودية لمتابعة وتدقيق كافة الوصولات الضريبية وغيرها".