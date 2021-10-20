الدفاع المدني تنقذ عاملين من تحت الركام وسط الديوانية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني، تمكنت من إخراج عاملين من داخل محل تجاري قديم متهالك مخصص لبيع منتجات الألبان في منطقة حي الجديدة مركز محافظة الديوانية".وأضاف البيان، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني هرعت الى محل الحادث وباشرت بإخراج العاملين من تحت الركام وأمنت نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها، مبينا إن حالة العاملين مستقرة".وأوضح، إن "سبب الحادث كان نتيجة أعمال الترميم التي لم تراعي شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".