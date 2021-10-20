بالصور.. انتشال 8 جثث من بين حطام عجلتين في الانبار

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "اتمت واجبها بانتشال ثمانية جثث من بينهم اطفال ونساء بعد حادث اصطدام مروع بين عجلتين الأولى نوع تويوتا صالون والثانية شاحنة نوع مرسيدس براد على الطريق الرابط بين قضاء هيت وقضاء حديثة في محافظه الأنبار غربي العراق".وأشارت إلى أن "فرقها اضطرت إلى استخدام اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من قص المعدن وابعاد الحطام عن الجثث وصولاً لتحريرها واخراجها من العجلات المحطمة نتيجة قوة الاصطدام ليتم بعدها تأمين نقل وتسليم جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى حديثة العام وفق الاجراءات القانونية المتبعة".وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".