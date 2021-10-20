أمين العاصمة يوجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع شابة عراقية

جاء ذلك خلال لقائه الشابة مارية احمد التي طالبت بمساعدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخصيص موقع لمشروعها للاكلات السريعة.ونقل بيان للامانة عن امين بغداد، قوله "نتشرف بلقاء الانسانة المكافحة التي نفتخر بتصديها لمواجهة الظروف المعيشية واعانة عائلتها، مؤكداً على ضرورة احترام القانون واختيار الطرق الرسمية واستحصال موافقات الدوائر المعنية في تحديد مواقع اكشاك الباعة الجوالين وعلى وفق الضوابط المحددة".واضاف، ان "حالة الشابة مارية استثنائية كونها فتاة مكافحة تستدعي وقوف الجميع معها ومساعدتها ودعمها في تحقيق حلمها واكمال دراستها ضمن التخصص الذي تتمناه وهو السياحة والفندقة".