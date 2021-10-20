التعليم تكشف عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى رؤيتها الأكاديمية في ضرورة تعزيز المقومات العلمية للتنمية الشاملة وانطلاقا من خطتها وأهدافها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من الفرص التعليمية في التخصصات النادرة المتنوعة التي تستجيب لمتغيرات المعرفة ومستحدثاتها واستثمارا لشراكاتها الدولية في العالم فقد تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ شهر آيار عام 2020 ولغاية تشرين الأول الحالي من عام 2021 من تحقيق 1304 زمالة ومنحة مجانية مدفوعة التكاليف التحق بها الطلبة العراقيون على مستوى شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف الدول التي منها روسيا والصين وماليزيا فضلا عن مصر والأردن ودول عربية وإقليمية أخرى".وأضافت، أنه "إدراكا منها لأهمية التفاعل العلمي والثقافي في جميع مجالات المعرفة ومواكبة الحركة الأكاديمية العالمية فقد نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل واستثمار الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الدول وبرامج التوأمة مع الجامعات وتطوير سياقات التعاون والإفادة من الخبرات والعلاقات العلمية والثقافية التي تعزز المكانة والسمعة الدولية للمؤسسات الجامعية العراقية".