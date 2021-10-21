توجيهات من وزير الموارد تخص ملف المياه في البصرة

أصدر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، توجيهات بخصوص ملف المياه في البصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " الوزير مهدي رشيد الحمداني ترأس اليوم، اجتماعا فنيا في إدارة مشروع ماء البصرة الأنبوبي ضم الملاك المتقدم للوزارة ومدراء تشكيلات الوزارة في محافظة البصرة"، مبينة أن "الاجتماع ناقش أهم المشاكل والمعوقات من أجل العمل على تقييم وتقويم اداء تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الوزير وجه بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وتعاون الجميع من أجل استمرار توفير حصة مائية ثابتة لمحافظة البصرة بنوعية وكمية مرضية ورفع شعار البصرة اولا".

وبحسب البيان، شدد الحمداني على "ضرورة زيادة الجهد الآلي والبشري العامل في المشاريع لإنجاز أعمالهم ضمن الخطط الموضوعة وأستمرار حملة إزالة التجاوزات عن المشاريع الاروائية وتطبيق نظام المراشنة لتحقيق العدالة في توزيعات المياه "، موعزاً الى "مدراء قواطع عمل قناة البدعة بتقديم موقف يومي يوضح نسبة التجاوزات على القناة وأعمال المعالجة لضمان وصول حصة مائية كاملة للبصرة ضمن الموازنة المائية المقررة".

وأكد على "ضرورة حل مشكلة الطاقة الكهربائية لمضخات مأخذ قناة البدعة في محافظة ذي قار وتوفير الكهرباء بشكل مستمر مع تنظيف مأخذ المحطات من الترسبات قرب ناظم البدعة ".