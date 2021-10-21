وزير النقل ونظيره المصري يبحثان تسهيل وصول الطلبة والمبتعثين العراقيين الى القاهرة

التقى وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الخميس، نظريه المصري كامل الوزير للتباحث حول تسهيل وصول الطلبة العراقيين والمبتعثين الى مصر والعمل على انهاء معاناتهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي التقى خلال زيارته القاهرة نظريه المصري كامل الوزير للتباحث حول تسهيل وصول الطلبة العراقيين والمبتعثين الى جمهورية مصر والعمل على انهاء معاناتهم".

وبحسب البيان، ذكر الشبلي، "جاءت زيارتنا للقاهرة على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب وكذلك لحلحة المشاكل وتذليل العقبات وبحث معاناة الطلبة العراقيين وأستجابةً للمناشدات التي اطلقها المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية من واقع الخدمات المتردي في مطار القاهرة القديم وتسهيل نزولهم في المطار وتسريع اجراءات دخولهم للبلد الشقيق".

من جانبه ابدى وزير النقل المصري استعداده للتعاون مع الجانب العراقي والاستجابة للمطالب التي نادى بها الطلبة، موجهاً بالموافقة على عملية هبوطهم في مطار القاهرة الدولي بدلاً من مطار القاهرة القديم لتقديم افضل وأرقى الخدمات للعراقيين الوافدين.