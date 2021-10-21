الكمارك تؤكد على ضرورة استيفاء الديون المؤجلة من قبل الدوائر الحكومية

وقال الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دوائر الكمارك تعمل على مخاطبات مع دوائر الدولة لاستيفاء الرسوم الكماركية المؤجلة".واضاف، اننا "نعمل على معالجة فروقات الرسوم الكمركية المتلكئة بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الكمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)".وتابع الزبيدي خلال اجتماعه مع مدارء اقسام الدوائر الكمركية "شكلنا لجان للقضاء على الملفات الزائدة في الهيأة وتبسيط الاجراءات الكمركية للبضائع".واشار الى، انه "ستكون هنالك تحركات لاعادة بناء البنى التحتية لمقر الهيأة ومناطقها وتنظيمها بالشكل اللائق وفق المعايير الدولية المتبعة لدى اغلب دول العالم".وشهدت الكمارك مؤخراً تقدماً ملحوظاً بعملها من خلال تحقيقها ايرادات غير مسبوقة فضلا عن نجاح خططها الاقتصادية التي ساهمت برفد خزينة الدولة.