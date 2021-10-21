الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بأحد مستشفيات البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى مكون من أربعة طوابق قيد الانشاء تابع الى جامعة البصرة في منطقة ساحة الطيران بمركز المحافظة".واضافت ان "الفرق طوقت وعزلت النيران التي اندلعت داخل ست غرف مخصصة لإستراحة العمال مشيدة من ألواح الخشب وابعدت خطر انتشار الحريق الى اروقة مبنى المستشفى قيد الانشاء".وتابعت ان "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي في جهاز الطبخ"، موضحة ان "الفرق انهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية".