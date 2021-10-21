محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره السعودي التعاون في القطاع المصرفي الخارجي

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الرياض ووفد من القطاع المصرفي العراقي بحثا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في القطاع المصرفي وتبادل الخبرات مع الجانب السعودي ".وأضاف البيان، أن "المحافظ ألتقى بإدارة البنك المركزي السعودي على هامش هذه الزيارة".واشار الى ان "الجانب السعودي رحب بمعالي المحافظ والوفد المرافق له معتبراً هذه الزيارة بوابة ً لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين والمؤسستين النقديتين، وخطوة ستنعكس إيجاباً على الطرفين".ولفت الى انه "تمت مناقشة الاستعداد لفتح مجال تبادل الخبرات والتعاون في القطاع المصرفي الخارجي بما يؤسس لمرحلةٍ إيجابيةٍ في العلاقات الاقتصادية بين الجانب العراقي والجانب السعودي".