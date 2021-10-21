بالفيديو: مواقف الاحزاب الخاسرة في انتخابات تشرين تتصاعد

الاعتراضات لم تقتصر على ائتلاف الوطنية فحسب فهنالك في الشارع وتحديدا على مقتربات المنطقة الخضراء بعض الاحزاب زجت بجماهيرها بأعتصام مفتوح رفضاً لنتائج الانتخابات بهتافات شعبية تردد كلا كلا للتزوير.والى حين المصادقة على نتائج الانتخابات واعتبار المرشحين الفائزين نوابا في البرلمان الخامس يرى مراقبون ان باب الاعتراضات لن يغلق بسهولة لاسيما بعد ما تحول الرفض الى احتجاج شعبي .