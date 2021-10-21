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النفط تحتفل باطلاق مشروع حفر 96 بئرا نفطيا في غرب القرنة

محليات

2021-10-21 | 08:24
النفط تحتفل باطلاق مشروع حفر 96 بئرا نفطيا في غرب القرنة
367 مشاهدة

اعلنت شركة النفط الوطنية، اليوم الخميس، عن اطلاق مشروع حفر 96 بئراً نفطيًا في حقل غرب القرنة /1 بمحافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي في وزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس شركة النفط الوطنية احسان عبدالجبار اسماعيل اكد اهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ عمليات ادامة وزيادة الانتاج النفطي من الحقول النفطية ، وخصوصاً تقنية "الحفر الافقي " او المائل".

واضاف ان "رئيس شركة النفط الوطنية اشار الى ان هذا العقد من العقود الكبيرة والمهمة في محور" الحفر الافقي " الذي يعد حالياً من احدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ، وذلك لتحقيقه انتاجية عالية وذو مردود اقتصادي كبير "، موضحا انه "وبالرغم من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية ، فإن الوزارة تسارع الخطى للحصول على التقنيات الحديثة لتطوير صناعة النفط والغاز ، فضلاً عن الاهتمام والدعم المتواصل للابحاث الجديدة التي لها تأثير كبير في العمل الحقلي".

وقال وكيل وزارة النفط حامد يونس أن "العقد سيزيد من الطاقات الانتاجية للحقل من خلال استخدام الحفر الافقي ذي المردود الفني والاقتصادي، لاننا تغطي مساحات واسعة للحفر داخل المكمن النفطي للبئر، والتقليل من صعود الماء في هذه الابار"، مشيرا الى ان "شركة شلمبرجر تمتلك إمكانيات وتقنيات حديثة في مجال الحفر".

وقال معاون مدير عام شركة نفط البصرة حسن محمد ان "العقد مع شركة شلمبرجر سيغطي حفر (96 )بئرا في حقل غرب القرنة/1 بتقنية الحفر الافقي اوالمائل، وهذا العقد سيدعم خطة تشغيل حقل غرب القرنة /1وتطوير الانتاج فيه ، للوصول إلى طاقة (800 )الف برميل باليوم عام 2027، وهو من العقود المهمة لتطوير المكامن النفطية لشركة نفط البصرة ، قيد التنفيذ للوصول إلى معدلات انتاج الذروة، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة".

وقال رئيس شركة اكسون موبيل في العراق طاهر حميد ان "شركته ، وبالتعاون مع وزارة النفط، تقوم بتطوير حقل غرب القرنة /1وفق أحدث التقنيات والبرامج والخطط المرحلية ، ونحن فخورون بسجل عملنا في العراق وبعلاقتنا مع وزارة النفط ونواصل العمل بشكل دقيق وبناء".

من جانبه قال سعد الضامن نائب رئيس شركة شلمبرجر ان "شركته ستقوم بتنفيذ العقد بتقنيات حديثة وأسلوب الحفر الافقي الذي سيعظم التماس مع المكامن النفطية وتحسين وتطوير مستويات الانتاج"، مشيرا الى ان "هذا العقد سيضيف (200) الف برميل باليوم على انتاج الحقل ، وان الحفر الافقي يمثل حالة متقدمة في الصناعة النفطية"مؤكدا "حرص شركته على تنظيم الورش الفنية للمسؤولين والعاملين في القطاع النفطي ، بهدف الاطلاع على تطبيقات الادارة الرقمية في الصناعة النفطية".
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