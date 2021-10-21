المرور العامة توضح بشأن إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباء حول اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي، وهنا نود ان نؤكد انه لا صحة لما تداولته وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام ولا يوجد اي قرار بخصوص اعادة العمل بنظام الزوجي والفردي حيث ان مديريتنا ملتزمة بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات العليا".ودعت المديرية الى "أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة التي تؤثر على المواطنين الكرام".