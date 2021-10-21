رئيس هيئة إستثمار بغداد يفتتح مجمعاً نموذجياً للمدارس في مدينة الكاظمية

قسم العلاقات والاعلام في الهيئة ذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تزامناً مع إنطلاق العام الدراسي الحالي وللمساهمة في تطوير ونهضة المسيرة التربوية و التعليمية في العاصمة، إفتتح رئيس هيئة إستثمار بغداد المهندس حيدر الأنصاري مشروع (مجمع مدارس أحباب الله النموذجي) بحضور حسين إسماعيل الصدر ومدير بلدية مدينة الكاظمية المقدسة وعدد من وجهاء المنطقة وممثلي القوة الأمنية الماسكة لها . في شارع المدارس بمدينة الكاظمية _قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي".الأنصاري وخلال إفتتاحه للمشروع أكد أن "الهيئة ماضية بخطاها الثابتة والمدروسة نحو التطور والتنمية في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع التعليمي لما له من دور كبير ومهم في تقدم البلدان وتحضرها".وأشاد بالمشروع واصفاً أياه بـ"أنه إنموذجاً مشرفاً ومتميزاً للمشاريع التعليمية في البلاد لما وفره من تصميم حضاري وما سيقدمه للطلبة من نظم حديثة وتقنيات علمية وكوادر كفوءة تخدم المسيرة التعليمية وتسير بها نحو الأفضل ".وبحسب البيان، "يعد المشروع مكملاً لسلسلة المشاريع التربوية والتعليمية الإستثمارية في العاصمة بغداد وأبرزها في مدينة الكاظمية حيث يتسع المجمع الخاص بالدراسة الإبتدائية الى ( ٦٠٠_ ٧٠٠ ) طالب، ويحتوي على كافة الفعاليات و الخدمات التي يحتاجها الطالب ومنها قاعات كبيرة وساحات واسعة وكافتيريا وحدائق و مختبرات علمية حديثة ، كما إعتمدت إدارته أفضل طرق التعليم والإيضاح المتطورة المستخدمة في دول العالم المتقدم ".يذكر بأن المشروع مجاز من قبل هيئة إستثمار بغداد ويحظى برعايتها وإشرافها ومن المؤمل أن يقدم كافة أشكال الدعم والإسناد لمؤسسات القطاع التربوي والتعليمي الحكومية وأن يصبح مستقبلاً واجهة حضارية مشرقة وصرحاً معمارياً متميزاً للمنطقة . فضلاً عما سيوفره من عدد كبير لفرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات وفي مختلف الإختصاصات .