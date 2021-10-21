المنافذ الحدودية تضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد

وذكر المتحدث الرسمي بأسم الهيأة علاء الدين القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز منفذ ميناء أم قصر الاوسط تمكنت من ضبط حاوية محمله بمواد ديكور (سقوف ثانوية واغلفه جدارية ) متروكة لفترة طويلة ولم يتم التصريح بها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد بالتعاون من جهاز المخابرات الوطني".واضاف، ان "مفارز منفذ مندلي الحدودي ضبطت عجلة خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب محملة بـ (مادة البطاطا) الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية".واشار القيسي الى، ان "مفارز منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاوية مخالف لشروط وضوابط الاستيراد بداخلها (دراجات نارية ممنوعة الاستيراد) مخبأة خلف مدافئ نفطية مستعمله في محاولة للتهريب".