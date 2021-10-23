الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي وزارتين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق رواتب موظفي دوائر وزارتي النفط والصناعة إلكترونيا.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم توزيع رواتب دوائر وزارتي النفط والصناعة والمعادن الكترونيا".