توضيح هام من صحة النجف بشأن المشاجرة الأخيرة في أحد المستشفيات

وذكرت الدائرة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "الصور والفيديو الذي تداولته وسائل التواصل ليوم امس يعود لحالة شجار حدثت يوم امس الاول على إثر مشادة كلامية بين عائلتين في صالة الانتظار".وأوضح البيان، إنه "لا دخل للمركز في هذه المشاجرة لا من قريب أو بعيد، وأننا وفي الوقت الذي قمنا فيه بإستدعاء الجهات الأمنية والتي قامت بدورها مشكورة بأيداع من تسبب في إرباك سير العمل داخل المركز وإثار الرعب لدى المرضى والمراجعين بإيداعهم التوقيف بإنتظار عرضهم على الجهات القضائية، فإننا نرفض جملة وتفصيلا هذه الممارسات المسيئة والتي تنعكس علي سير العمل داخل مؤسساتنا الصحية".وتابع، "نأمل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من كل تسول له نفسه التجاوز داخل مؤسسة تقدم خدمة عامة".وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد ضجت بمقطع فيديو يظهر حدوث مشاجرة بين مجموعة أشخاص داخل مستشفى الاورام السرطانية في محافظة النجف.