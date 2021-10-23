توجّه لتوحيد قانون المرور بين الحكومة الاتحادية والإقليم

تعتزمُ مديرية المرور العامة تعديل وتوحيد قانون المرور بين الحكومة الاتحادية والاقليم ضمن مسودة قانون جديد.

وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل الربيعي للصحيفة الرسمية ان "المديرية بصدد اصدار مسودة قانون موحد بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وتعديل قانون رقم 8 لسنة 2019".

وبين ان "مسودة القانون الجديد ستتضمن تعليمات مرورية موحدة بشأن الغرامات والرسوم والتسجيل".

واشار الربيعي الى "تشكيل لجنة برئاسة المديرية لاعداد المسودة التي ستركز على تخفيف اعباء اصحاب المركبات الذين يعانون من تسجيل مركباتهم التي تحمل ارقام محافظات الاقليم ودفع الغرامات التي تتضاعف في حال عدم دفعها، وبالتالي تقليل عناء الذهاب والاياب لاصحاب المركبات الى كردستان".

واضاف الربيعي ان "ورقة العمل التي اعدت مع حكومة الاقليم ستسهم في تسهيل اجراءات تسجيل المركبات واستيفاء الغرامات، اذ سيتم منح وصولات مديرية المرور العامة للحكومة المركزية الى مرور الاقليم لغرض فرض غرامات لاصحاب المركبات المخالفة وبالعكس، وعليه يتم استيفاؤها بشكل انسيابي دون عناء، وسيتم العمل بتلك الالية خلال المدة القليلة المقبلة".