التجارة تطلق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة المالية خصصت 149.800 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".وأضاف، أن "التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، مبينا إن الشركة ستقوم بعدها باجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها في الشركة".