بالصور.. أعمال تأهيل شارع المتنبي وسط بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً تتضمن أعمال تأهيل شارع المتنبي وسط بغداد.







كما تتضمن الصور متابعة أمين بغداد المعمار علاء معن أعمال التأهيل، وأبدى بحسب بيان للأمانة ملاحظاته على الفقرات المنفذة ووجه بزيادة وتيرة العمل.