بالصور.. محتجون ضد نتائج الانتخابات قرب "المنطقة الخضراء"

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمحتجين ضد نتائج الانتخابات عند مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل أيام النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الاول الحالي.