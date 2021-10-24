الموقف المروري.. اليكم قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد

وأدناه أبرز الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد:
ازدحام جسر الجمهوريه باتجاه كراده مريم
سيطره الطابقين باتجاه الكراده زخم شديد
جسر الجادرية واصل الازدحام للسيدية ذهاب والشارع زخم شديد
من تقاطع راس الاسد البياع الى الجادرية زخم شديد
القادسية مزدحم السايدين
البنوك باتجاه الجسر زخم شديد من تقاطع الفسطيني الى الجسر
ازدحام شارع الزيتون واصل للنسور
محمد القاسم - صعدة ج النداء مزدحم
سريع محمد القاسم من الباب الشرقي الى سريع الدورة فوق المعسكر ازدحام
ساحة عدن زخم شديد ازدحام وصل جسر دولعي
من تقاطع المسبح لغاية تقاطع الجامعة زخم شديد
الصالحيه بتجاه السنك ازدحام
ابو نؤاس بتجاه الجمهورية قافل بسبب مدرسة ماما ايسر
مدخل حي الجامعة واصل للخضراء من جهة سريع الغزالية