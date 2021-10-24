الموقف المروري.. اليكم قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد

وأدناه أبرز الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد:ازدحام جسر الجمهوريه باتجاه كراده مريمسيطره الطابقين باتجاه الكراده زخم شديدجسر الجادرية واصل الازدحام للسيدية ذهاب والشارع زخم شديدمن تقاطع راس الاسد البياع الى الجادرية زخم شديدالقادسية مزدحم السايدينالبنوك باتجاه الجسر زخم شديد من تقاطع الفسطيني الى الجسرازدحام شارع الزيتون واصل للنسورمحمد القاسم - صعدة ج النداء مزدحمسريع محمد القاسم من الباب الشرقي الى سريع الدورة فوق المعسكر ازدحامساحة عدن زخم شديد ازدحام وصل جسر دولعيمن تقاطع المسبح لغاية تقاطع الجامعة زخم شديدالصالحيه بتجاه السنك ازدحامابو نؤاس بتجاه الجمهورية قافل بسبب مدرسة ماما ايسرمدخل حي الجامعة واصل للخضراء من جهة سريع الغزالية