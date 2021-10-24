وزير العدل يزف بشرى لاصحاب الأجور اليومية

وذكر بيان لوزارة العدل تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القرار جاء لغرض تثبيت هذه الشريحة على الملاك الدائم حسب أحكام المادة (٦١) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ وإحالتها الى وزارة المالية لاستحداث عناوين وظيفية وإجراء مناقلات لغرض صرف رواتبهم.وأضاف، إن "هذه الشريحة سيتم تعيينهم بمجرد موافقة وزارة المالية، لافتا الى ان سبب تأخر صرف الاجور مرتبط بتمويل الخزائن في المحافظات المسؤولة عن هذا الموضوع وليس من قبل الوزارة.وأكد وزير العدل بحسب البيان، انه "من المدافعين والمطالبين بحقوقهم الوظيفية وانه يتابع الموضوع شخصياً وباهتمام كبير من اجل نيل هذه الشريحة لكافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة".