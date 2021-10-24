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حالة الطقس.. أمطار مرتقبة في العراق وأنخفاض بدرجات الحرارة

محليات

2021-10-24 | 03:31
حالة الطقس.. أمطار مرتقبة في العراق وأنخفاض بدرجات الحرارة
10,302 مشاهدة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.
.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي ليلاً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض قليلاً في الأقسام الشمالية والجنوبية من البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-10) كم/س في الأقسام الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(10-5 )كم/س في القسم الشمالي، اما درجات الحرارة فستسجل المحافظات بغداد والانبار وبابل وكربلاء المقدسة وصلاح الدين 31 درجة، فيما ستسجل محافظة البصرة 34 درجة".

 

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد ،أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10 )كم/س".

 

واوضح البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س في جميع مناطق البلاد".

 

ولفت البيان الى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى والشمالية، فيما سيكون غائم جزئي واحياناً غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ليلاً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10)كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الجنوبية".

 

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين وحالة الطقس للأسبوع الحالي:

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