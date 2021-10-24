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وزير العمل يعلن استكمال الاستعدادات لصرف الدفعتين الأخيرتين من الإعانة الاجتماعية

محليات

2021-10-24 | 03:40
وزير العمل يعلن استكمال الاستعدادات لصرف الدفعتين الأخيرتين من الإعانة الاجتماعية
527 مشاهدة

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، استكمال الاستعدادات لصرف الدفعتين الأخيرتين من الإعانة الاجتماعية لعام 2021 في أوقاتها المحددة.

وقال الركابي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز إن "الوزارة تدرس امكانية شمول زوجة المستفيد من الاعانة الاجتماعية بقرض المشاريع الصغيرة المقدم من دائرة العمل والتدريب المهني، من دون قطع الاعانة عن زوجها المستفيد، فضلا عن مساعدة المستفيدين من الاعانة في الحصول على فرصة عمل او قروض لتحسين وضعهم المعيشي”، لافتا الى ضرورة ان "يكون التعامل انسانياً مع الفئات المستفيدة، وان القوانين تم تشريعها بناءً على مصلحة الفئات التي تعنى بها الوزارة".
 
واضاف الركابي ان "الوزارة تمكنت من تأمين التخصيصات المالية لصندوق الحماية الاجتماعية واستكملت الاستعدادات لصرف الدفعتين الأخيرتين من الإعانة الاجتماعية لعام 2021 في أوقاتها المحددة"، منوها بأنه "تم الايعاز بمعالجة ملف تحليل نتائج خط الفقر التي ترد من وزارة التخطيط للمواطنين الذين يظهرون فوق مستوى خط الفقر، وذلك بحسب التعليمات والضوابط الواردة في قانون الحماية".
 
وبين وزير العمل ان "الوزارة حريصة على إيصال الإعانة الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين من الفقراء وعديمي الدخل، اذ يبلغ عدد الاسر المشمولة براتب الحماية الاجتماعية مليونا واربعمئة اسرة في بغداد والمحافظات"، لافتا الى ان "المبالغ المستردة من المتجاوزين على الاعانة تتم الاستفادة منها لتعزيز صندوق الحماية الاجتماعية وفق القانون".
 
وتابع الركابي ان "فرق الرصد الميداني مستمرة بعمليات الاستجابة للمناشدات والحالات الانسانية التي ترد بشكل مباشر او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او عبر قنوات التلفاز، وذلك من منطلق اهتمام الوزارة بالفئات الضعيفة".

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