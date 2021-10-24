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وفاة عازف الكمان العراقي فالح حسن

محليات

2021-10-24 | 04:04
وفاة عازف الكمان العراقي فالح حسن
5,661 مشاهدة

توفي صباح اليوم الاحد، عازف الكمان المعروف فالح حسن عن عمر ناهز 79 عاماً إثر وعكة صحية.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، حسن ، مشيرة الى انها كانت قريبة منه طوال فترة وعكته الصحية.

وولد فالح حسن في بغداد عام 1942 في اواخر الخمسينات ترأس فرقا موسيقية مصاحبة لأهم المطربين حينذاك. وله الفضل في اكتشاف أصوات غنائية ذاع صيتها.

وعرف عن فالح حسن المطيري عازف الكمان، المامه بكافة اطوار غناء الابوذية وخاصة التي ترتكز منها على مقامي البيات والصبا مثل طور المحمداوي والغافلي والمستطيل وغيرها. وللفنان فالح حسن له اثر كبير في ديمومة وتطور الغناء الريفي.

ويعتبر مطربون ريفيون الراحل فالح حسن صاحب مدرسة مهمة في العزف المنفرد، وهو الذي جعل الكمان الالة الرئيسة في إنتاج المواويل، وتجميل الأطوار الغنائية، بروح إبداعية حساسة.

وتجول الراحل في مناطق العراق من الجنوب الى الشمال ، للتعرف على الاطوار الغنائية التي يغنيها ابناء تلك المناطق، فعرف كل الاطوار الريفية والبدوية وغناء اهل المنطقة الغربية.

وكانت بداية فالح حسن، مع العزف في المقاهي وبعض الاماكن العامة. حيث التقى الراحل شرهان كاطع صاحب اشهر محل للتسجيلات في البصرة الذي سجل الاغاني والحفلات لآغلب المطربيين العراقيين الريفيين ورافقه في ترحاله للكثير من الاماكن.

وأستطاع من خلال ترحاله مع شرهان كاطع ان يتعرف على سلمان المنكوب الذي كان اول مطرب يعزف له على (الكمنجة). وتحول بعدها الى المطرب سيد محمد ، الذي كان طوره يختلف عن كل اطوار الغناء الريفية المتعارف عليها.

وعمل الراحل ايضا عازفا مع المطرب حسين سعيدة والمطرب جويسم كاظم وسيد فالح، ثم انتقل الى مدينة العمارة (جنوبي العراق) وعمل مع بنات الريف مع فرقة (عيسى حويلة) الذي كان عازف الايقاع الاول في العراق قبل ان يعود الى بغداد ويعمل مع المطرب حضيري ابو عزيز.

واصبح فالح حسن، مطلوبا من قبل مطربي الريف و أصحاب شركات ومكاتب التسجيلات في إحياء الحفلات متنقلا بين محافظات العراق كافة وصاحب الكثير من مطربي الريف أمثال السيد محمد السيد كاظم وخلف لازم وجواد وادي وعبد الواحد جمعه وعبد محمد ومجيد الفراتي ونسيم عودة وسعدي الحلي.

وامتدت مسيرته مرورا بالجيل اللاحق أمثال فرج وهاب ومدلل عامر وسيد جليل وهاني الشموسي وصولا إلى مطربي جيل يونس العبودي ورعد الناصري وكاظم شنينة وكامل كشاش وفيصل السيد محمد وعبادي العماري وهو اكثر مطرب عمل معه، وفقا للمعلومات التي أوردها بيان النقابة.
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