إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر

وقال القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيأة المنافذ الحدودية تمكنت وبالتعاون مع كمرك بوابة البصرة، من ضبط وإحباط محاولة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف، إنه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية خاصة بفحص فايروس كورونا) مخبأ خلف مواد احتياطية جديدة للدراجات ومصابيح كهربائية معدة للتهريب".وأوضح القيسي، إنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".