زيدان والمستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي يبحثان التعاون بين المحاكم

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أستقبل المستشار الخاص الجديد للامين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش السيد كريستان ريتشر، وبحثا التعاون بين المحاكم والفريق بما يعزز الجهود لمتابعة مصادر تمويل التنظيمات".