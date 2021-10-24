بالصور.. تسيير دوريات ليلية في شط العرب

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتسيير دوريات ليلية في شط العرب بمحافظة البصرة.





وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان مقتضب إنها "بدأت اليوم بتسيير دوريات ليلية على ضفاف شط العرب لتفتيش الزواق والسفن المتروكة والقيام بالمراقبة الامنية ليلاً".