اكتشاف "معاصر نبيذ" وجداريات آشورية عمرها 2700 عام في العراق

وأعلنت البعثة المشتركة العثور على "معاصر نبيذ صناعي" قرب قرية خنس في محافظة دهوك.وقال عالم الآثار من جامعة أوديني الإيطالية دانييلي موراندي بوناكوسي: "يبدو أنه كان معمل نبيذ صناعي. عثرنا على 14 منشأة كانت تستخدم في عصر العنب لاستخراج عصيره وتحويله لنبيذ. هذا أول اكتشاف من نوعه في العراق".وحكم الملك الآشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته دور شاروكين أي "قلعة سرجون" شمال العراق، التي تقع الآن في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.