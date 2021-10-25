القبض على مزور سند عقاري قيمته 303 مليون دينار وآخر بـ"الارهاب" في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ تمكن من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى جهة الطلب لينال جزائه العادل".واضاف، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة ( ٣٠٣) مليون دينار عراقي ضمن منطقة المدائن جنوب بغداد حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٢٨٩ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".